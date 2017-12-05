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05 Aralık 2017 16:42

Turgutlu Gasilhanesi’nde sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından il genelinde yapılan gasilhane inşaatlarında sona gelinmeye başlandı.

Turgutlu Gasilhanesi’nde sona gelindi

05 Aralık 2017 16:42

Turgutlu ilçe mezarlığı içine yapılan gasilhanede incelemelerde bulunan Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Turgutlu gasilhanesinin de kısa sürede tamamlanmış olacağını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ile birlikte Turgutlu gasilhanesinde incelemelerde bulundu. İlçe mezarlığı içinde inşa edilen ve 400 metrekarelik bir alanı kaplayan gasilhanenin inşaatında sona gelindiğini belirten Daire Başkanı Serpil Çakır, kısa süre içinde yeni gasilhanenin ilçeye hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Turgutlu merkezindeki eski ve yeni mezarlığın çevre duvarı işini tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Çakır, “Turgutlu’da eski ve yeni mezarlığa toplam bin 200 metre uzunluğunda çevre duvarı yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, mezarlıkların eksikliklerinin giderilmesi, vatandaşların kaybettiği yakınlarına son görevlerini yaptıkları yerlerin bakımlı olması gibi konulara oldukça hassasiyetle yaklaşıyor. Biz de çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz” dedi.




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