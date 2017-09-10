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10 Eylül 2017 15:43

Turgutlu Kavşağında çalışma başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Turgutlu’ya yapılacak olan köprülü kavşak projesini üstlenen yüklenici firmayı ziyaret ederek bilgi aldı.

Turgutlu Kavşağında çalışma başlıyor

10 Eylül 2017 15:43


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’ya yapılacak olan Turgutlu Köprülü Kavşak Projesi çalışması için ilçeye ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, yüklenici firmanın şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Şantiye alanında yüklenici firma yetkilisi ile görüşen Fevzi Demir, firmanın yapacağı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demir, Turgutlu’nun önemli bir sorunu olan kavşak projesini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla hayata geçirmeye başladıklarını belirterek, yüklenici firmanın şantiye sahasını oluşturduğunu ve önümüzdeki günlerde proje çalışmasına başlayacağını kaydetti. Demir, “Manisa’da olduğu gibi ilçelerde de vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çalışmalar dahilinde Turgutlu’nun ihtiyacı olan köprülü kavşak projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Yüklenici firmayla görüşmelerimizi tamamladık. Firma yetkililerinden bilgilerimizi aldık. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak, köprülü kavşak projemizi Turgutlulu vatandaşlarımıza kazandıracağız” dedi.




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