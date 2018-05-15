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15 Mayıs 2018 15:14

Turgutlu Kavşak Projesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’da yapımına başlanan Turgutlu Köprülü Kavşak Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Turgutlu Kavşak Projesi’nde asfalt çalışmaları başladı

15 Mayıs 2018 15:14

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Ramazan Bayramı öncesinde battı-çıktı kısmının açılacağı müjdesini verdiği kavşakta sıcak asfalt çalışmalarına da başlandı.


Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu’da can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve şehirler arası ile şehir içi trafiğini birbirinden ayırmak ve buna bağlı olarak trafikteki yoğunluğu minimum seviyeye indirmek için başlattığı Turgutlu Köprülü Kavşak Projesi’nde çalışmalar sürüyor. Ramazan Bayramı öncesinde battı-çıktı kısmının trafiğe açılacağı müjdesi verilen kavşakta sıcak asfalt çalışmalarına da başlandı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Asfalt dökülmeye başlanmasının işin bitme noktasına yaklaştığının habercisi olduğunu söyleyen Daire Başkanı Fevzi Demir, “Geçtiğimiz günlerde büyükşehir belediye başkanımız Turgutlulara müjdeyi vermişti. Bayramdan önce hizmete açılacağını ifade etmişti. Başkanımızın bu duyurusuna istinaden çalışmalarımızı 24 saat esasına uygun şekilde sürdürüyoruz. Buraya bir battı-çıktı demek burada emeği olan arkadaşlarımıza haksızlık olacaktır. Çünkü işçiliğiyle, ölçüleriyle gerçekten Ege’nin belki de Türkiye’deki sayılı battı çıktılardan bir tanesini yapıyoruz. Bu sadece Manisa ve Turgutlu’ya has değil. Parmakla gösterilecek bir imalat gerçekleştiriliyor. Arkadaşlarımız sağ olsunlar gayet güzel çalışıyor. Şartnamesine uygun, görselliği ve işçiliği güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.


Turgutlu halkının içinin rahat olması gerektiğini dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, “İzmir’e seyahat eden insanların hep kafasında bu zamana kadar bir istek vardı. Ben de 20 yıldır Manisa’da yaşıyorum. Benim de öyle bir hayalim vardı. Sağ olsun Cengiz başkanımız söz verdi ve yapıyor. Buna paralel diğer battı-çıktılarımız devam ediyor. Salihli’de de aynı hızla devam ediyor. Alaşehir’deki aynı şekilde. Manisa herhalde artık battı-çıktılarıyla anılacak. Bayramdan önce açmaya gayret ediyoruz. Aydınlatmayla ilgili de arkadaşlarımızla görüşmelerimizi yaptık. Onlarda malzeme tedariklerini yaptılar. Yarından itibaren onlar da sahada çalışmaya başlıyorlar. Aydınlatmasıyla, peyzajıyla her şeyiyle dört dörtlük Turgutlu’ya, ülkemize yakışacak bir sanat eseri meydana gelecek inşallah. Kazasız belasız kullanılsın. Biz de Turgutlulular kadar heyecanlıyız. Yaptığımız işin sonucunu görmek istiyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için sabırsızlanıyoruz. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burası sadece Turgutlu’ya ait bir yatırım değil. Bu kavşaktan bütün Türkiye faydalanacak. Bu yoldan günde yaklaşık 30 bin araç geçiyor. Bütün Türkiye’ye mal olmuş bir kavşak olacak” diye konuştu.




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