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03 Temmuz 2017 14:48

Turgutlu Kent Müzesi geniş kitlelere ulaşıyor

Kapılarını ziyaretçilerine açtığı 19 Mayıs 2017 tarihinden bu yana günden bugüne 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Turgutlu Belediyesi Kent Müzesi, bayram tatili dolayısıyla şehir dışından gelen misafirlerin de merakla gezme fırsatı bulduğu ilk adres oldu.

Turgutlu Kent Müzesi geniş kitlelere ulaşıyor

03 Temmuz 2017 14:48


Turgutlu’nun tarihine ışık tutan ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde açılışı gerçekleşen Turgutlu Kent Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Açıldığı günden bu yana vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kent Müzesi, kırk günde 2 bin 500 kişiyi ağırladı. Gösterilen ilginin Turgutlu adına sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyenn Belediye Başkanı Turgay Şirin de tüm konuklara teşekkür ederek, “Bilindiği üzere Kent Müzemizi 19 Mayıs 2017 gibi önemli bir günde düzenlediğimiz görkemli bir törenle açmıştık. Müzemiz açıldığı günden bu yana 2 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Bayram tatili dolayısıyla ilçemiz gelen hemşerilerimiz ve konuklarımız da müzeyi ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Hem gurup olarak hem de bireysel olarak gerçekleşen ziyaretlerde herkesin hayranlıkla inceleme fırsatı bulduğu kent tarihimize ışık tutan tarihi mekanımızın çok daha geniş kitlelere ulaşacağına dair inancımız tam” dedi. Müzeye girişlerin ücretsiz olduğunu hatırlatan Başkan Şirin, “Müzede yoğunluk yaşanmaması ve müze sorumlusu arkadaşlarımızın müzeyi daha iyi anlatması adına ziyaretçii guruplarının randevu alarak gelmesini tavsiye ediyorum. Müzemiz haftaiçi hergün saat 09.30 ile 16.30 arasında, haftasonu ise Cumartesi günü saat 10.30-15.30 saatleri arasında açıktır. Henüz gezme fırsatı bulamayan tüm hemşerilerimi Kent Müzesi’ne davet ediyorum” dedi.




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