Turgutlu Köprülü Kavşak Projesi’nin ilk etabı açıldı

Projenin ilk etabı olan battı-çıktı kısmı törenle hizmete açılırken, proje sayesinde İzmir-Ankara arasındaki transit geçişte büyük bir kolaylık sağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Turgutlu’da can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve şehirlerarası ile şehir içi trafiğini birbirinden ayırmak ve buna bağlı olarak trafikteki yoğunluğu minimum seviyeye indirmek için başlattığı Turgutlu Köprülü Kavşak Projesi’nin ilk etabı olan battı-çıktı kısmı tamamlandı. Okulların tatile girmesi ve bayramın yaklaşması nedeniyle hummalı bir çalışmaya giren ekipler, projenin ilk etabının açılmasını sağladı. Battı-çıktının açılmasıyla E-96 karayolu çift yönlü şekilde trafiğe açıldı. Projenin ilk etabı düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Hep zahmetsiz rahmet olmaz dedik ve mutlu sona ulaştık, ilk etap çalışmasını mevcut yapım süresinden 1 ay önce tamamladık. Bu proje Turgutlu’nun görüntüsünü değiştirecek, aynı zamanda da üzücü kazaların önüne geçecek. Hummalı bir çalışma sonucu bugünlere gelindi. Bu projede Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok emeği var. Her anını inceledi, bilgiler aldı ve öneriler sundu. Projenin geri kalan yapımı Kurban Bayramı gibi sonlanacak ve projenin asıl güzelliği o zaman ortaya çıkacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Bu proje Turgutlu’nun en prestijli ve en önemli yatırımları arasında yer alıyor. Eleştirildik hatta acımasızca eleştirildik ancak projenin ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ve bu yönde çalıştık. Bu sürede vatandaşlarımızı mağdur ettik ancak yatırımlar sabır gerektirir. Turgutlu halkının sabrı için teşekkür ederiz. Hayallerimiz vardı ve bu hayallerin üzerinden hedeflerimizi belirledik. Şimdi hedeflerimizi başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turgutlu, büyükşehirden en fazla yatırım alan ilçelerin başında yer alıyor. Turgay başkanımızla birlikte koordineli çalışarak halkımıza hizmet ediyoruz. Battı-çıktı projesinin yanında su hatlarını da yeniledik ve noktaladık. Bizleri su kesintisi yaşandıktan sonra acımasızca eleştirilenler bu projeyi iyi incelesinler. Bu proje sadece Turgutlu’ya değil Ege Bölgesi’ne hizmet eden bir proje. Birinci etabı tamamladık, şimdi geriye kalan işlerimizi tamamlayacağız ve proje tam anlamıyla noktalandıktan sonra görkemi ve güzelliği ortaya çıkacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kavşak projesinin ilk etabı olan battı-çıktı bölümü dualarla açıldı. Açılış sonrası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makam aracına Turgay Şirin ile birlikte binerek yolu ilk kez kullandı.

Projenin ilk etap açılışına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Karayolları 2.Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, büyükşehir daire müdürleri, Turgutlu Belediyesi daire müdürleri, mahalle muhtarları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.