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28 Ağustos 2018 15:59

Turgutlu kültür-sanatın kalbi oluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi işbirliği ile restorasyonu tamamlanan Turgutlu Belediyesi Eski Hizmet Binası, kent tarihine ışık tutacak kültür-sanat merkezine dönüşmeye hazırlanıyor.

Turgutlu kültür-sanatın kalbi oluyor

28 Ağustos 2018 15:59


2017 yılı Mayıs ayında Turgutlu Kent Müzesi’nin Turgutlu’nun tarihine ev sahipliği yapmasının ardından, restorasyon çalışmaları tamamlanan Turgutlu Belediyesi Eski Hizmet Binası da tarihe ışık tutacak donanıma kavuşuyor. Bina içerisinde tasarım çalışmalarının tamamlandığını ve uygulama çalışmalarına başlandığını belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere 2017 yılı Mayıs ayından Turgutlu tarihini anlatan Turgutlu Kent Müzesi’nin açılışını gerçekleştirmiştik. Restorasyonu tamamlanan eski belediye hizmet binamızın iç kısımlarında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Burada kültür etkinliklerinden, söyleşilere, sergilerden, konferanslara kadar birçok etkinliği gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca bina içerisinde bilgilendirme panoları olacak. Bu panolarda Turgutlu’nun tarihini anlatan bilgiler sergilenecek. Yani bir Kent Müzesi olmasa bile müze gibi kendi kendisini sergileyecek bir çalışma ile de eski Belediye binası Turgutlu tarihine ışık tutacak. Binanın içerisinde yapılacak olanların tasarım çalışmaları bitti, uygulama çalışmalarına başladık. Birkaç ay içerisinde de bu çalışmaları tamamlayıp binayı kültürel etkinliklerde kullanmak üzere hizmete açmış olacağız. Şimdiden Turgutlu’muza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.




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