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Turgutlu MABEM'de heyecanlı bekleyiş

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği MABEM, 17 ilçede öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Turgutlu ilçesinde de 18 Eylül 2018 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak olan MABEM, öğrencilerin daha kaliteli okulları kazanması için yoğun bir program uygulayacak.


Kaliteli eğitim programları ile eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve ailelerin eğitim harcamalarına destek olmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen MABEM Eğitim Kurumları, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin başlayacak olmasının heyecanı içerisindeler. Bu kapsamda Turgutlu MABEM'de bir yandan kayıt işlemlerine devam ederken, diğer yandan da hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 18 Eylül 2018 Salı günü derslerine başlayacak olan Turgutlu MABEM'de, 8'nci sınıflar Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerini haftada 12 saat; mezun ve 12'nci sınıf öğrencileri de sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarında haftada 18 saat ders görecekler.

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