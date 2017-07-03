Turgutlu sokakları parke taşına hazırlanıyor

Turgutlu Belediyesi doğalgaz ve altyapı çalışmaları bitmiş olan cadde ve sokaklarda parke taşı döşeme çalışmalarına başlıyor. İlk olarak yollarda kaldırma çalışmaları gerçekleşletiren ekipler, bordür döşeme işlemine başladılar. Yiğitler Mahallesi Onbaşı Sokak ile Tuna Sokak üzerinde 3 bin metrekare, Yeni Mahalle Düz Sokak, Nur Sokak ve Meltem Sokak’ta 4 bin metrekare, Ergenekon Mahallesi Batuhan Sokak üzerinde 3 bin metrekare parke taşı döşeme çalışmalarına başlayacak olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların tamamlanmasıyla sokaklara yeni bir görünüm kazandırmış olacak. Şehrin bir çok yerinde parke taşı yenileme çalışmalarının hızlanacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşların mağduriyetlerini giderme adına çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.