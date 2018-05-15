Turgutlu tarihi kitaplaştırıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Kent Müzesi’nde düzenlediği basın toplantısıyla "Uluslararası Turgutlu Sempozyumu Bildirileri" kitabı hakkında açıklamalarda bulundu. Kitabın Turgutlu ile ilgili araştırma yapacak olanların ve ilgililerin en temel başvuru kaynağı olacağının altını çizen Başkan Şirin, açıklamasında şunlara yer verdi: “2016 yılının Kasım ayında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve belediyemiz işbirliğiyle çok önemli bir sempozyum düzenlemiştik. Üç gün süren Uluslararası Turgutlu Sempozyumu’nda her birisi kendi alanının uzmanı olan 80’e yakın araştırmacı ve akademisyen, ilçemiz hakkında hazırladıkları bildirileri paylaşmışlardı. Ancak hiç şüphesiz birer bilgi şöleni olan sempozyumların asıl ve nihai meyvesi, sunulan bildirilerin bir araya getirildiği kitaplardır. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu’nun hemen ardından burada sunulan bildirilerin kitaplaşması için hocalarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bildiriler derlendi ve yayınlanmaya hazır hale getirildi. Nihayetinde şuanda söz konusu materyallerin bir araya getirildiği kitabımızı yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç şüphemiz yok ki bu iki ciltlik kitap, bugünden itibaren Turgutlu ile ilgili araştırma yapacak olanların ve ilgililerin en temel başvuru kaynağı olacaktır. ’Uluslararası Turgutlu Sempozyumu Bildirileri’ başlıklı kitabımızda ağırlığı tarih olmak üzere coğrafyadan ekonomiye, arkeolojiden sanat tarihine ve ziraate uzanan farklı disiplinlerde ilçemiz ve çevresi ile ilgili araştırmalar yer alıyor. Bugüne kadar ısrarla üzerinde durduğumuz gibi, yerel yönetimlerin görevi yalnızca fiziki yatırımlar yapmak değildir. Bunlar elbette yapılacaktır ama fiziki yatırımların yanında kültürel çalışmalarla da geleceğe yapılacak yatırım çok önemli ve kıymetlidir. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu’nun ardından burada sunulan bildirilerin kitaplaştırılması da işte bu tür çalışmalarımızdan birisidir”

Kitaplar Kent Müzesi’nden temin edilecek

Turgutlu Belediyesinin yayıncılık faaliyetlerine vurgu yapan Başkan Şirin , “Kısa süre önce yayınladığımız Kemal Yurdakul Aren’in ’Güzel İnsanlar Kasabası Turgutlu’ adlı kitabın ardından sempozyum tebliğleri kitabımız belediyemizin son yıllardaki yayıncılık faaliyetinin ikinci kitabı oldu. Turgutlu Belediyesinin bu alandaki faaliyeti devam edecek ve şu sıralar önümüzdeki aylarda yayınlayacağımız üç kitabın daha çalışmaları sürüyor. Yayınladığımız ve yayınlayacağımız bu kitapları, okurlar Kent Müzemizden temsili ücretler karşılığında satın alabilirler. Son olarak tebliğler kitabımızın hazırlanmasında emeği geçen hocalarımızı anmadan geçmek istemem. Üniversite işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyumun hazırlık safhasından itibaren desteğini esirgemeyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, çalışmanın her safhasında fiilen de işin içerisinde yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya ile Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Zafer Atar, Yrd. Doç. Dr. İlker Çağlar ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat Berber ve kitapta bildirilerini okuyacağınız araştırmacıların her birine ayrı ayrı şehrimiz Turgutlu adına teşekkür ediyorum” dedi.