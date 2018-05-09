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09 Mayıs 2018 16:23

Turgutlu trafiğini rahatlatacak müjdeyi Başkan Ergün verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve şehirlerarası ile şehir içi trafiğini birbirinden ayırmak ve buna bağlı olarak trafikteki yoğunluğu minimum seviyeye indirmek için başlattığı Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Turgutlu trafiğini rahatlatacak müjdeyi Başkan Ergün verdi

09 Mayıs 2018 16:23

Kavşak projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de hedeflerinin Ramazan Bayramı öncesinde kavşağın battı çıktı kısmını trafiğe açmak olduğunu söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Turgutlu ilçesinin giriş çıkışlarında meydana gelen trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek, bunun yanı sıra şehirlerarası ve şehir içi trafiğinde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama Projesi’nde yapım çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kavşak projesiyle ilgili olarak, “Ekiplerimiz gayretli çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bilindiği üzere daha önceden kavşak alanımızdan geçen kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi tamamlanarak toplam 2 kilometrelik hat vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirilmişti. Şu anda kiriş imalatları tamamlanmak üzere olup, köprü içindeki panellerin montajı bitirilmiş durumda. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle çalışmamızı daha da hızlandırarak yine Ramazan Bayramından önce battı çıktı olarak tabir ettiğimiz köprü içindeki şeritleri transit trafiğe açabilmek amacıyla tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şehirlerarası trafiğin rahat bir şekilde işleyebilmesi ve transit trafiğin aksamayacağı biçimde çalışabilmesi adına zemin iyileştirmelerimizi ve temel malzeme serme işlemlerini tamamladık. Kısa bir süre içerisinde de asfaltlama işlerine başlayarak Ramazan Bayramı’ndan önce battı çıktı kısmını trafiğe açmak için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.




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