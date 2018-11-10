Turgutlu'da 10 Kasım sirenler duyulmadı, kaymakamlık ve belediye soruşturma başlattı

Turgutlu'da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde tören alanında sirenlerin çalınmaması üzerine kaymakamlık ve belediye soruşturma başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde sirenlerin düşük seviyede çalınması nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanından sirenler düşük seviyede çaldı ve ben bundan çok rahatsız oldum. Bu görevler daha önceden de resmi yazıyla ilgililerine bildiriliyor. Tören sonrasında hemen rahatsızlığımı dile getirerek, konuyla ilgili tahkikat açılması talimatı verdim. Yaşanan sorun teknik mi, ya da başka bir konu var mı? Tahkikat sonucunda yanıt bulacak" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ise 142 belediye hoparlöründe sirenlerin çalındığını ifade ederken, "Belediyemizin anons sistemi aracılığıyla Turgutlu'nun her yerinde, hatta kırsal mahallelerimizde bile sirenler çaldı. Bazı bölgelerde sesin kısık yayıldığı gündeme geldi ancak bizde gerekli çalışmaları yaptık. Biz konuyla ilgili yine de soruşturma başlatacağız. Anons sistemimizde teknik bir sorun, ya da eksiklik varsa da bu sorunun hemen çözülmesini sağlayacağız" diye konuştu.