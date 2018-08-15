Turgutlu’da 117 Sokak yenilenerek hizmete açıldı

Altyapısı tamamlanan kullanıma elverişsiz cadde ve sokaklarda bir yıl önce başlattığı yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, 117 sokağı sil baştan yeniledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak bir gerek altyapı çalışmaları tamamlanmış, gerekse kullanıma elverişsiz olan cadde ve sokakları yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bir yıl içerisinde ilçe genelinde 117 sokağımızda 120 bin metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirdik. Amacımız Turgutlumuzda kullanıma elverişsiz cadde ve sokak kalmamasıdır. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için bu çalışmalarımız devam edecektir. Sil baştan yenileyip kullanıma açtığımız sokaklarımız Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.