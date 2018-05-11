Turgutlu’da 2. Tohum Takas Festivali düzenleniyor

12 Mayıs Cumartesi günü Ortapark Saat Kulesi önünde gerçekleşecek olan festivalde tohumlar gelecek nesil için el değiştirecek.

Geçtiğimiz yıl geniş bir katılımla birincisi düzenlenen Yerel Tohum Takas Festivali’nin ikincisi bu yıl 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu YAŞAM-DER işbirliği ile Ortapark Saat Kulesi önünde düzenlenecek olan festivale tohum meraklılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Tohumların gelecek nesil için el değiştireceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz festivalin bu yıl daha da artan bir kalabalık ile ikincisini gerçekleştireceğiz. Burada amacımız yerel tohumların yok olmasının önüne geçmek, temiz, lezzetli, besleyici tarım ürünleri üreterek çiftçi ve tüketicilerin refahını arttırmak. Hedefimiz tarım kenti Manisamızdan, zengin topraklara sahip Turgutlumuzda yerel tohumların yok olmasının önüne geçmektir. Tüm halkımızı bu güzel festivale bekliyorum” dedi.