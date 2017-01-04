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04 Ocak 2017 10:41

Turgutlu’da 37 Milyon TL’lik yatırım hızla yükseliyor

Turgutlu’da 37 Milyon TL’lik yatırım hızla yükseliyor

04 Ocak 2017 10:41

Turgutlu’ya kazandırılan en büyük çevre yatırımlarından biri olan Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı hızla yükseliyor.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 37 Milyon TL maliyetiyle Turgutlu’nun geleceğine yapılan en büyük çevre yatırımlarından biri olan Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Davutlar Mevkii’ndeki tesisi Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri İbrahim Kutar ve MASKİ Turgutlu Sorumlusu Mustafa Arıova ile birlikte ziyaret eden Başkan Şirin’i şantiye şefi karşıladı. Başkan Şirin, inşaat çalışmalarının yüksek oranda tamamlandığı tesis hakkında şantiye şefinden bilgi aldı. Atıksuların çevreye verdiği zararı bertaraf edecek tesisin 33 bin metreküp günlük kapasiteyle çalışarak 165 bin kişilik nüfusa hitap eder nitelikte olduğunu söyleyen Başkan Şirin, "Tesis inşaatının öngörülenden daha önce tamamlanıyor olması kentimiz adına önemli bir gelişme. Burada en önemli noktalardan biri Manisa’nın yıllardır gündeminde olan Gediz Nehri’nin temizlenmesine Turgutlu’dan da ciddi bir katkı sağlanacak olmasıdır. Edindiğimiz bilgiler dahilinde çevre ve ekonomi dostu olan bu dev tesis, 2046 yılına kadar Turgutlu’muzdaki atıksuların çevreye zarar vermesinin önüne geçecek. Turgutlu’nun bugününü değil yarınlarını da çevre noktasında kontrol altına almış olağız. İlçemize ve kentimize hayırlı olsun" dedi.



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