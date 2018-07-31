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31 Temmuz 2018 12:09

Turgutlu’da 5 mahalleye 10 bin metrekare parke taşı

Turgutlu Belediyesi, 5 mahallede 8 sokağın daha parke taşlarını sil baştan yenileyerek kullanıma açtı.

Turgutlu’da 5 mahalleye 10 bin metrekare parke taşı

31 Temmuz 2018 12:09


Alt yapısı tamamlanmış kullanıma elverişsiz cadde ve sokaklar yenileme çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda 5 mahallede 8 sokağın daha parke taşlarını yeniledi. Çalışmalar kapsamında Yiğitler Mahallesi Kızılcık Sokak, Ankara Sokak, Çavuş Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Erdoğmuş Sokak, Yedieylül Mahallesi Hun Sokak, Fatih Sokak, Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak ve Bozkurt Mahallesi Üzüm Sokağın parke taşları sil baştan yenilerek kullanıma açıldı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların yapıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere ilçe genelinde kullanıma elverişsiz cadde ve sokaklarımızda yenileme çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Yiğitler Mahallesi Kızılcık Sokak, Ankara Sokak, Çavuş Sokak, Cumhuriyet Mahallesi Erdoğmuş Sokak, Yedieylül Mahallesi Hun Sokak, Fatih Sokak, Şehitler Mahallesi Gaffar Okkan Sokak ve Bozkurt Mahallesi Üzüm Sokak’ta dahil olmak üzere yaklaşık 10 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdik. Sokaklarımız kullanıma açıldı. Alt yapısı tamamlanan ve kullanıma elverişsiz cadde ve sokaklarımızda yenileme çalışmalarımız devam edecek. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.




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