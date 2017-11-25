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25 Kasım 2017 16:32

Turgutlu’da ağaçlandırma çalışması

Turgutlu Belediyesi şehrin bir çok yerinde atıl durumda bulunan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu’da ağaçlandırma çalışması

25 Kasım 2017 16:32


Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen çalışmalar neticesinde Ergenekon Mahallesi Sahil Sokak ve Başak Sokak’ın kesiştiği noktada bulunan alana yaklaşık 70 adet ağaç dikimi yapıldı. Şehrin dört bir yanını yeşillendirecek, kente renk katacak çalışmaların devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bu kez Ergenekon Mahallesi’nde kurduğumuz yeni yaşam alanının alt kısmına de ağaç dikimi gerçekleştirdik. Dikilen ağaç fidanlarının arasında zakkum, sedir, manolya, akça, akasya, defne, köknar, sabin ardıcı, çınar gibi ağaç fidanları bulunuyor. Bizler ‘dikilecek bir fidan insan yaşamını değiştirir’ düşüncesiyle hareket ediyoruz ve doğaya yeşile önem veriyoruz. İnşallah toprakla buluşan fidanlar boy verdiğinde sokak sakinlerimizin yazın gölgesinde oturabileceği bir alan ortaya çıkacak” dedi.




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