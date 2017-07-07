Turgutlu’da akıllı sayaçlar görüşüldü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde elektronik kartlı sayaçların kamu yararı noktasındaki faydalarını görüşmek üzere düzenlenen toplantıda Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve Tüketici Hakem Heyeti ile bir araya geldi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, MASKİ tarafından yürütülen akıllı sayaç uygulamasının kayıp ve kaçak kullanımının önüne geçmesinin yanı sıra, indirimli ve tasarruflu su kullanımı gibi konularda sağladığı önemli katkılarla ilgili görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, “Manisa’daki hizmetlerin sürdürülebilir olması noktasında yapılan bu toplantının önümüzdeki süreçte hayırlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu toplantı, ortak bir noktada buluşarak istişarelerde bulunmak adına güzel bir adım. Neticede hepimiz vatandaşlarımıza daha iyi ve kaliteli hizmet ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Manisa’daki su teminine ve kaynakların kıtlığına değinen MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ise, “Su bilimciler 2030’lu yıllarda dünyada petrol savaşlarının yerine su savaşların başlayacağını söylüyorlar. Manisa’da doğal, cazibeli dediğimiz su kaynaklarından yararlanma oranı çok düşük. Bu nedenle de su ihtiyacımızı sondajlarla gideriyoruz. Bu sondajlar hem yüksek maliyet gerektiriyor hem de depremlerde su kaynakları yer değiştirebiliyor. Suyumuzun kıymetini bilmemiz ve tasarruflu kullanmamız lazım. Kartlı sayaçların da bu anlamda faydası büyük. Aboneler ön ödemeli kullanım yaptıkları için, sularını daha dikkatli tüketiyor ve boşa akıtmıyorlar. Böylece kaynaklarımızı da korumuş oluyoruz. Bunun yanı sıra, ülkemizin ve şehrimizin en büyük problemlerinden biri kaçak kullanımlar. İlimizde, bir kısmı devredilen olmak üzere 31 milyon TL su kaçak bedeli alacağımız var. Bu kaçak kullanımların asgariye indirilmesi, hatta sıfırlanması lazım. Bu da ancak kartlı sayaçların yaygınlaştırılmasıyla mümkün. Ayrıca kartlı sayaç abonelerimiz suyu yüzde 10 daha indirimli kullanıyorlar. Dolayısıyla hem vatandaşımızın bütçesi hem de milli servetimiz korunuyor” dedi.

Akıllı sayaçların sağladığı diğer faydalara da değinen Genel Müdür Coşkun, “Kartlı sayaca geçişle birlikte mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki fatura sorunu da son buluyor. Kiracı, aboneliği doğrudan kendi adına kayıtlı kartıyla aldığı ve bu şekilde kullandığı için evden çıkarken ev sahibine ya da bir sonraki kiracıya borç devretmesi gibi sorunlar da ortadan kalkıyor. Bunun yanında, akıllı kart dolumu için kendi başına işlem yapamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımıza ‘Yalnız Değilsiniz’ projemizle ulaşıyoruz. İlgili personelimiz bir telefonla abonelerimizin evlerine giderek tüm abone işlemlerini hızla gerçekleştiriyorlar. Manisa’da bu şekilde hizmet verdiğimiz bin 90 vatandaşımız var. Bu sosyal belediyecilik anlamında önemli ve kayda değer bir rakamdır” dedi.

Toplantıya Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, 1. Hukuk Müşaviri Avukat Gülbeyaz Akçıl, Turgutlu Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ayhan Işık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İlçe Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Arıova ve Tüketici Hakem Heyeti temsilcileri katıldı.