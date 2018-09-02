Turgutlu’da araç trafiğini rahatlacak çalışma

Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak Yolu üzerinde bulunan Muzaffer Akan Toplum Sağlığı Merkezi ve Reşat Akan Aile Sağlığı Merkezi’ni de kapsayan eski SSK hastanesi bahçesine Turgutlu Belediyesi tarafından geçici otopark yapılmaya başlandı. Çalışmanın araç trafiğini rahatlacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere buradaki alan Sağlık Bakanlığı’na ait bir alan. Burada hem doktorlardan hem de vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda geçici bir otopark yapmak için çalışmalara başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce başlanılan çalışmalarda önce alanın temizliği gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde de mıcır dökerek mevcut alanı geçici bir otopark haline dönüştüreceğiz. Yaklaşık 5 bin metrekarelik olan alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.