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12 Haziran 2018 15:40

Turgutlu’da arefe günü mezarlıklara ulaşım ücretsiz

Turgutlu Belediyesi, Ramazan Bayramı arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı’na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.

Turgutlu’da arefe günü mezarlıklara ulaşım ücretsiz

12 Haziran 2018 15:40


Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi adına imkanlarını seferber ederek, ebediyete göçmüş yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşları mezarlık alanlarına ücretsiz olarak ulaştıracak. Belediye tarafından vatandaşlara tahsis edilecek otobüsler, arefe günü saat 09.00 ile 17.00 arasında ring halinde Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden kalkacak, Yeni Kabristanlık ve Irlamaz Kabristanlığı’na ulaşım imkanı sağlayacak.



Başkan Şirin bayramı kutladı


Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi: “Turgutlu’nun gönül sofralarında bir araya geldiğimiz, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü etrafında buluştuğumuz 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını uğurlamanın manevi hüznünü, ibadetlerimizi ve Yüce Allah’a karşı görevlerimizi yerine getirebilmiş olmanın da hazzını yaşarken, yeni bir bayrama daha ulaşıyoruz. Buluşmanın, barışmanın ve beraberliğin öğütlendiği; küslüğün, dargınlığın ve ayrı düşmenin yerildiği bu mukaddes dönemde; büyükleri hürmetle hatırlamanın, küçükleri içtenlikle sevmenin, her yaş ve düzeyde karşılıklı muhabbet yolları inşa etmenin sırrına Ramazan Bayramı ile erişmekteyiz. Mübarek Ramazan Ayı’nın nimet ve ibadetlerini idrak ettiğimiz bir aylık süreden sonra bayramla bütünleşmek ve bayram günlerinin coşkusunu derinlerimize çekmek gibi eşsiz bir manevi haz ve değeri değerli halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu bayramda bayram sevincini sevdiklerinden ayrı yaşayan, sıla özlemi çeken vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi ileterek, vatan ve millet uğruna aramızdan erkenden ayrılan şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, kıymetli şehit ailelerimizin bayramlarını dualarımla birlikte tebrik ediyorum. İlçemizde yaşayan kimi kimsesi olmayan ama bir selam-sabah bekleyen vatandaşlarımızın, kamu görevini yerine getiren bütün belediye çalışanlarımızın ve Turgutlu halkının mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Ayrıca Allah’tan niyazım odur ki, her günümüz bayram olsun, her anımız sevinçle dolsun.”




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