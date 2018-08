Turgutlu’da bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Aşevi ve Hayır Merkezi, Kurban Bayramı dolayısıyla adak, kurbanlık ve kurban derisi bağışlayacak vatandaşlar için bayram mesaisinde olacak. Hayırseverlerin bağış desteğiyle her gün bin 500 kişiye sıcak yemek götüren merkez, Kurban Bayramı’nda da Turgutluluların ‘veren eli’ olmaya devam edecek. Belediye Aşevi’nin Turgutlu halkında paylaşma ve yardımlaşma duygularını pekiştirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Turgay Şirin de gerek ayni gerek nakdi yardımlarla kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek, “Yılın her döneminde aşevimizden desteklerini esirgemeyen Turgutlulu hemşerilerimizin, özellikle paylaşmanın, yardımlaşmanın, iyilik yapmanın vakti olan mübarek Kurban Bayramı’nda bu desteklerini daha da arttıracaklarını düşünüyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz halkımızın güveniyle üzerimize düşen görevleri kayığıyla yerine getirmenin gayretindeyiz. Aşevimiz de bayram boyunca gerek kurban eti, gerek kurbanlık gerekse Belediyemizce toplamakta yetkili olduğumuz kurban derisi bağışlarını kabul edecek. Gelen bağışlar yine yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemek olarak ulaşacak. Bu vesileyle bu zamana kadar desteğini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyor, kurban ibadetlerinin Allah katında kabulünü diliyorum” dedi.