Turgutlu’da Basketbol Akademi altyapı seçmeleri başlıyor

Sporla Büyüyen Gençlik Projesi kapsamında Turgutlu’yu spor kenti yapmak adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Spor Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Basketbol Akademi kursları için alt yapı seçimlerini gerçekleşecek. 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da 7 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek altyapı seçmelerine 2006-2007-2008 ve 2009 doğumlu kuz ve erkek öğrenciler katılabilecek. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada altyapı seçmelerine katılacak olan sporcuların yanlarında spor kıyafetleri ile spor ayakkabı bulundurmaları gerektiği kaydedildi.