Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 16:45

Turgutlu’da Basketbol Akademi altyapı seçmeleri başlıyor

Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde bulunan Basketbol Akademi kursları için altyapı seçimleri Cumartesi günü gerçekleşecek.

Turgutlu’da Basketbol Akademi altyapı seçmeleri başlıyor

30 Mayıs 2018 16:45


Sporla Büyüyen Gençlik Projesi kapsamında Turgutlu’yu spor kenti yapmak adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, Spor Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Basketbol Akademi kursları için alt yapı seçimlerini gerçekleşecek. 2 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da 7 Eylül Kapalı Spor Salonunda gerçekleşecek altyapı seçmelerine 2006-2007-2008 ve 2009 doğumlu kuz ve erkek öğrenciler katılabilecek. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada altyapı seçmelerine katılacak olan sporcuların yanlarında spor kıyafetleri ile spor ayakkabı bulundurmaları gerektiği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç