Turgutlu’da ’Ben Okudum Sen de Oku’ projesi

Sosyal ve Kültürel projelerine bir yenisini daha ekleyen Turgutlu Belediyesi, okuyan gençlik hayalinden yola çıkarak ‘Ben Okudum Sen de Oku’ projesini hayata geçirdi. Atatepe’de bulunan TURBEM Gençlik Merkezi’nde başlayan proje ile öğrenciler okudukları kitapları ücretsiz olarak takas ederek yeni ve farklı kitapları okumaya olanak sağlıyorlar. Projenin ilk gününe Turgutlu Belediyespor’un U14 futbol takımı oyuncuları katıldı. Böyle bir proje başlattıkları ve gençleri okumaya teşvik edecekleri için sn derece mutlu olduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak Atatepe’de bulunan TURBEM Gençlik Merkezimizde ‘Ben Okudum Sen de Oku’ adı altında bir kitap takası projesi başlattık. Burada amacımız gençlerimizi, çocuklarımıza kitap okumaya teşvik etmek, onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak. Tüm hemşehrilerimiz, gençlerimiz okudukları kitap veya kitapları TURBEM’e getirerek ücretsiz bir şekilde takas edebilir, farklı ve yeni kitaplar okuyabilirler. Ayrıca etkinliğin ilk gününde geçen yılın Manisa Şampiyonu olan Belediyespor U14 takımımız projemize destek vererek kitap takasında bulundular. Projeye destek vermek isteyen vatandaşlarımız, öğrencilerimiz ve gençlerimiz TURBEM’e gelerek kitap takası yapabilirler” dedi.