Turgutlu'da çalışmalar hız kesmiyor

Turgutlu Belediyesi, Albayrak Mahallesi'nin sorun teşkil eden 7 sokağında yol yapım ve yenileme çalışmalarını aynı anda başlattı.

Uzak yakın demeden Turgutlu'nun 61 mahallesine eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Albayrak Mahallesi'nin sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Albayrak Mahallesi'nde vatandaşlar ve mahalle muhtarı Yalçın Sertel ile bir araya gelen Başkan Şirin, hem mahallede yapılan çalışmaları yerinde incelemiş, hem de sorunlar hakkında bilgi almıştı. Vakit kaybetmeden Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başladıkları çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Geçtiğimiz günlerde Fen İşleri Müdürümüz Yasemin Özay Sungur ile mahallemize gelerek yapılan çalışmaları yerinde incelemiştik. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinledik. Tabii burada bir doğalgaz bağlantı çalışması oldu. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak ilk etapta mahallemizde bulunan 7 sokağımızda yenileme çalışmasına başladık. Dereli Sokak, İnan Sokak, Aydınlık Sokak, Kamalı Sokak, Buse Sokak, Güvercin Sokak ve Gökhan Sokak'ta yol kaldırma çalışmalarımızı tamamladık. Hemen akabinde dolgu ve tesviye yapılıp parke taşı döşemesine geçeceğiz. Bir yıl içerisinde ilçemize genelinde 120'nin üzerinde sokağımızı yenileyerek kullanıma açtık. Albayrak Mahallemizde de çalışmalara başlanılan bu sokaklarımızı da en kısa sürede sil baştan yenileyip kullanıma açacağız. Yine sıkıntıların olduğu sokaklarımızda da çalışmalarımız tabi ki olacak. Ben şimdiden yenilecek olan sokaklarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.