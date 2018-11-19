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Turgutlu'da Çocuk Meclisi kuruluyor

Turgutlu Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günün’de Türkiye’de ilk defa okul temsilcilerinin oluşturduğu Çocuk Meclisini kuruyor.

Turgutlu Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günün'de Türkiye'de ilk defa okul temsilcilerinin oluşturduğu Çocuk Meclisini kuruyor.


Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirile yeni bir proje ile Çocuk Meclisi kuruluyor. Okul öğrenci temsilcilerinden oluşacak olan Çocuk Meclisinde alınacak kararlarda çocukların da imzası bulunacak. Türkiye'de ilk defa psikolog eşliğinde Çocuk Meclisi'nin toplanacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Değişen ve gelişen şehrimizi birlikte yöneteceğiz düşüncesinden yola çıkarak Turgutlu Belediyesi görev ve hizmetlerinin tanıtılacağı bu ilk toplantı bundan sonra her ay yapılacak. Mecliste artık çocuklarda karar alacak. Burada amacımız çocuklarımızın özgüvenini yükseltmek ve aynı zamanda neler istediklerini öğrenmek olacak. Çocuk Meclisimizin ilk toplantısı Dünya Çocuk Hakları günü olan 20 Kasım Salı Günü saat 17.30'da Belediye Meclis salonumuzda gerçekleşecektir” dedi.

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