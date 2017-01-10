Turgutlu’da çocuklar üşümesin diye önlemler alındı

Turgutlu Belediyesi, yoğun kar yağışı dolayısıyla elektrik enerjisi verilemeyen Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu’na jeneratör desteği verdi.

Turgutlu Belediyesi, ilçedeki yoğun kar yağışı dolayısıyla harekete geçen diğer kurumlara destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ara verilen eğitime devam edilmesi durumunda çocukların mağdur edilmemesi için Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu’nda önlem alındı. Elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede okulun ihtiyacı olan jeneratör GDZ Elektrik A.Ş tarafından temin edildi, jeneratör Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü aracıyla okula teslim edildi. Kar yağışı dolayısıyla başta Turgutlu Belediyesi olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik A.Ş’nin teyakkuz halinde olduğunu belirten Başkan Şirin, “Uzun yıllardır böyle bir kar yağışı yaşanmayan ilçemizdeki okullarımızda eğitime ara verildi. Özellikle elektrik konusunda merkeze uzak mahallelerimizdeki çalışmaların da kötü hava koşullarına rağmen sürdüğünü biliyoruz. Bizler de eğitime devam edilmesi durumunda çocuklarımızın mağdur olmaması adına GDZ Elektrik A.Ş’nin temin ettiği jeneratörü Dağmarmara Niyazi Üzmez İlkokulu’na ulaştırdık. Dağmarmara gurubumuzda yer alan mahallerde ikamet eden çocuklarımızın eğitim gördüğü okulun sorununa şimdiden çözüm bulunmuş oldu. Bu anlamda mahallelerimizde özveriyle çalışan tüm belediye ekiplerimize, MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine ve GDZ A.Ş çalışanlarına Yüce Allah’tan kolaylıklar diliyorum” dedi.