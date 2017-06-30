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30 Haziran 2017 18:36

Turgutlu’da çöplük yangını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çöplük alanında yangın çıktı.

Turgutlu’da çöplük yangını

30 Haziran 2017 18:36

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışıyor.


Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Kızılyokuş mevkiinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Yaklaşık 44 dereceye varan hava sıcaklıklarından dolayı biriken metan gazının tutuşması sonucu çıktığı düşünülen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye, orman ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Metan gazı sıkışması nedeniyle çöplükte aralıklarla patlama da meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye araçları ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, söndürme çalışmalarına başladı. Patlamalar nedeniyle müdahalelerin güçlükle sürdüğü bildirildi.


Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, şu an için çevreyi tehlike altına sokacak bir durum gözükmediği belirtildi.




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