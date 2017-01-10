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10 Ocak 2017 13:41

Turgutlu’da ekipler iş başında

Turgutlu’da ekipler iş başında

10 Ocak 2017 13:41

Turgutlu Belediyesi, ilçede yoğun bir şekilde yağan kara karşı teyakkuz halinde.
Turgutlu’nun hayatı felç eden kar yağışına yönelik olarak Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün geceden bu yana sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. E-96 Karayolu boyunca sabah saatlerinde tuzlama yapan ekipler, Alparslan Türkeş Meydanı’ndan Atatürk Bulvarı’na Çepnidere Kavşağı’na kadar tüm ana artellerde çalışma yürüttü. Kar yağışının olumsuz etkilerine karşı tüm ekiplerle birlikte vatandaşlara hizmet etme gayretinde olduklarını söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Elbette son günlerdeki kar yağışı dolayısıyla teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve araç sürücülerimizin daha rahat etmesi adına özveriyle çalışıyorlar. Merkeze uzak mahallelerimizdeki yağışlara yönelik olarak hem belediyemizin hem de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor. İnşallah çalışmalarımız kazasız belasız bir şekilde sürecek. Vatandaşlarımızın da bu soğuk ve karlı günlerde dikkatli olmalarını diliyorum” dedi.



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