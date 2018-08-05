Turgutlu’da eski borular tarih oluyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde dört bir koldan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu’da İzmir-Ankara asfaltının altından geçen eski asbest içme suyu hattını sağlıklı hale getirmek için başlayan çalışmaları MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen köprülü kavşak çalışmasının ikinci etabı başlamadan önce güzergah üzerindeki bin 300 metrelik eski hat sağlık açısından günümüz standartlarına uygun hale getirilecek. Bu sayede hanelere daha sağlıklı içme suyu ulaşması sağlanacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde yoğun bir tempoda çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, “17 ilçeye hizmet ulaştırma noktasında tüm ekiplerimizle yoğun ve titiz bir çalışma programını hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, çalışma yürüttüğümüz noktalardan birini de Turgutlu ilçemizde İzmir-Ankara asfaltı üzerinde gerçekleştiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemizin ilçemizin trafik çilesini çözmek için inşa ettiği ve ilk etabını tamamladığı projede sıra ikinci etaba geldi. Bu noktadan hareketle MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, ikinci etap çalışmaları başlamadan önce güzergah üzerindeki eski asbest boruları, çağımızın gereklerine uygun hale getiriyoruz. Çünkü, bizim için her şeyden önce vatandaş sağlığı geliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde gelecek nesillere refah seviyesini yükseltmek için çalışmalarımız devam edecek” dedi.