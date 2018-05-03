Turgutlu’da FETÖ’yü çağrıştıran sokak isimleri değiştiriliyor

Turgutlu Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısı, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri gereğince 2018 Nisan ayı meclis toplantısına ait tutanak ve meclis kararları ile 2017 yılı kesin hesap cetveli görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı. Sokak isimlerinin değişikliklerinin görüşülmesi konusunda açıklama yapan Başkan Şirin, “Fetullahçı Terör Örgütü’nü çağrıştıran sokak isimleri olan Canseven Sokak, Yamanlar Sokak, Samanyolu Sokak, Rabia Hatun Sokak, Irmak Sokak, Zirve Sokak ve Damla Sokak isimlerinin değişikliği için karar alıp Manisa Büyükşehir Belediyesine bildirmemiz gerekiyor” dedi.

Yapılan oylamada sokak isimlerinin değişikliği oy birliği ile kabul edildi. İmar plan taleplerinin görüşülmesinin ardından Cambazlı Mahallesi’nin Turgutlu Belediyesine bağlanması ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere Cambazlı Mahallesi sakinleri yapılan halk oylamasında Turgutlu Belediyesine bağlanmak istemişlerdir. Valilik kanalıyla yürütülen çalışmalar neticesinde ve yapılan halk oylamasında çoğunluğun kabul etmesi üzerine Cambazlı Mahallesi Turgutlu Belediyesine bağlanmıştır. Bizler de Turgutlu Belediyesi olarak Cambazlı Mahallemizde gerçekleştireceğimiz hizmet ve yatırımların gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Evde sağlık hizmetleri protokolü imzalanması için de Belediye Başkanı Turgay Şirin’e yetki verildi. Gündemin bir diğer maddesi olan "Prestij Caddeler Projesi" kapsamında yenilenecek olan Cumhuriyet Caddesi’nin tasarrufunun Turgutlu Belediyesine devrinin görüşülmesi konusunda açıklamada bulunan Başkan Şirin, “Prestij caddelerinin yapımı ilçemizde halen daha devam ediyor. Bunun yanında Cumhuriyet Caddesi de Prestij Caddeler Projesi’ne dahil edildi. Caddenin merkezi bir yerde olması ve sürecin gecikmesini de göz önünde bulundurarak burada esnaflarımızın, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini kısa sürede gidermek istiyoruz. Bu caddenin yapımı Turgutlu Belediyesi olarak hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Büyükşehire devrettiğimiz bu yetkiyi geri alalım ve kendi imkanlarımızla yapalım. Burada MASKİ tarafından alt yapı çalışmaları yapıldı. Özellikle yaz döneminde düğüncü esnafına ve düğüncülere yönelik esnafımızın olduğu, kökleşmiş kurumlarımızın da olduğu bir caddemiz. Buradaki mağduriyeti ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.

AK Partili Şehir Meclis üyesi İsmail Parmaksız da projeye destek verdiklerini açıklarken, çalışmaların bir an önce bitirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gündemin son maddesinde ise mülkiyeti Turgutlu Belediyesine ait 6 bin 972 metrekare 2 adet taşınmazın 549 bin lira ile kamulaştırma talebi ve inşaat izinleri de meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Şirin, “Hızlı tren projesi çerçevesinde İstasyonaltı Mahallesi’nde yeni bir istasyon oluşturulacak. Bu hızlı tren her noktada durmayacak. Ama Turgutlu’da durması, Turgutlu’da istasyon olması çok önemli. Bu Turgutlu ilçesine büyük bir katkı sağlayacak. Buradaki çalışmalar Temmuz ayında başlayacak. Hızlı tren projesi için Turgutlu Derbent Mahallesi’nde Çamlık alanında yaklaşık 450 işçi çalışacağı bir şantiye kuruldu. Bu proje Turgutlu’ya yeni bir katma değer kazandıracak” dedi.

Mayıs ayı oturumunu kapatan Başkan Şirin, alınan kararlarda emeği geçen tüm meclis üyelerine de teşekkür etti.