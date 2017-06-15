Turgutlu’da Gasilhane çalışmaları devam ediyor

İlk olarak Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e ziyarette bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır ile birlikte Turgutlu ilçe mezarlığı ve gasilhane inşaatında incelemeler yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu’ya kazandıracağı gasilhanede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçeye giden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e de ziyarette bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Genç’e, Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ile Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar eşlik etti. Ziyarette Gasilhane inşaatının son durumu hakkında görüşmelerde bulunuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, gasilhanenin günlük hayatta çok önemli bir açığı kapatacağını belirterek, ilçeye sağladığı desteklerden ötürü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de, gasilhane inşaatında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, mezarlıkların bayrama hazırlanması için de çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

400 metrekare alan üzerine kuruluyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, daha sonra Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, Bakım Onarım Şube Müdürü Gökhan Oğuz Kaya ve Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ile birlikte Turgutlu mezarlığı ve gasilhane inşaatında incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Genç, ilçede gerçekleştirilen mezarlık temizlikleri ile ilgili bilgiler aldı. Gasilhane çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, gasilhanede morg, bekleme odası, yönetici odası, depo ve araç otoparkının bulunacağını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Genç, “Mezarlıklar Daire Başkanlığımız gasilhane bulunmayan ilçelerimize gasilhane kazandırmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda gasilhane bulunmayan 13 ilçemizde gasilhane yapılmakta. Turgutlu’da da 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan gasilhanemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizde vefat eden hemşerilerimizin yakınları daha modern şartlarda gasilhanemizden hizmet alabilecekler. Turgutlu ilçemizdeki gasilhane de mezarlık duvarlarıyla birlikte Turgutlulu vatandaşlarımızın en kısa süre içerisinde hizmetine girecek. Vatandaşımız buraya gelecek, bütün defin işlemleri halledilecek” dedi.