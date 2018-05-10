Turgutlu’da hizmetler anlatıldı

Daire Başkanı Ersoy Arslan’ın da yer aldığı ziyarette Şehitler, Kurtuluş, Turgutlar, Turan ve Ergenekon Mahallesi karış karış gezilerek, muhtar ve vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları anlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçede hayata geçirilen çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlardan gelen istek ve talepleri ilgili dairelere aktaran Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu’ya konuk oldu. Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Turgutlu Muhtarlık Hizmetler Sorumlusu Kemal İskifoğlu’nun da yer aldığı ziyarette, Şehitler Mahallesi Muhtarı Eşref Başaran, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı İsmail Hakkı İbili, Turgutlar Mahallesi Muhtarı Tekin Öztürk, Turan Mahallesi Muhtarı Avni Gürel ve Ergenekon Mahallesi Muhtarı Arif Yaşar ile bir araya gelindi. Ziyaret hakkında bilgi veren Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, “Turgutlu ilçemizde altyapı çalışmaları tamamlanan Kurtuluş ve Turgutlar Mahallelerinde program dahilinde üst yapı çalışmalarına başlanacak. Ergenekon Mahallesi’nde prestij caddesi ve Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Turgutlu ilçesi için önemli hizmetler bunlar. Vatandaşlarımız da, muhtarlarımız da yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Selamlarını da Başkanımız Cengiz Ergün’e ileteceğiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ, Turgutlu için önem taşıyan projeleri hayata geçirmeye devam edecek” diye konuştu.