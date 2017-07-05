Turgutlu’da İncir Festivali düzenlenecek

Festivalin Turgutlu ve Turgutlu meyveciliğinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydeden Başkan Şirin meclis üyelerini de festivalde görmek istediğini belirtti.

Turgutlu Belediyesi Şehir Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını, Belediye Başkanı Turgay Şirin Başkanlığında gerçekleştirdi. Dört gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi AK Parti Şehir Meclis üyesi Tamer Dizman’ın sunduğu bir dilekçe meclise arz edildi. Dizman dilekçesinde 50. Yıl Alanı’nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı olarak ismi değiştirilen alan tabela asılmasını dile getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Şirin “Sayın Kaymakamımız Uğur Turan başkanlığında bu ve başka konularla ilgili bir kaç toplantı gerçekleştirmiştik. Alınan kararlardan bir tanesi de alana 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri isminin yazılı bir tabelanın konulmasıydı. Bunu da 15 Temmuz günü sizlerinde katılacağı bir törenle gerçekleştirmiş olacağız. Tamer kardeşimize bu duyarlılığı için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Şehir Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısını meclis toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıdan önce bir açılış konuşmasını gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Öncelikle Temmuz ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birlik ve beraberliğimizle, maneviyatımızla çok şükür ulaştığımız Mübarek Ramazan Bayramı’nı geride bıraktık. Buradan tekrar değerli hazirunun geçmiş bayramını kutluyorum. Yüce Rabbim bizleri nice Ramazan Bayramlarına ulaştırmayı nasip etsin. İçerisinde bulunduğumuz Temmuz ayı malumunuz olduğu üzere eşi ve benzeri görülmemiş ihanet saldırısının yıldönümüdür. 2016 yılının 15 Temmuz’unda ne yazık ki hain ellerin ülkemiz üzerindeki oyunlarına şahit olduk. Ancak çok şükür dirayetli asil Türk Milleti’nin her ferdi o kara geceyi aydınlığa kavuşturma azmini gösterdi. Bu vesileyle o gece gösterdiği dirayet, ortaya koyduğu yürek, sergilediği demokrasi ve kardeşlik şuuruyla tarihin en şerefli sayfalarında yer almayı hak eden milletimize bir kere daha teşekkür ediyor, vatan ve demokrasi müdafaasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik alçakça darbe girişiminin hezeyana uğratılmasında bayrak ve istiklal aşkıyla kanı canı pahasına direnen bütün milletimize, Türk silahlı Kuvvetlerimize ve Emniyet Teşkilatımıza şükranlarımızı sunuyorum.” diye konuştu.

Dalbahçe’de İncir Festivali yapılacak

Başkan Şirin Turgutlu’nun meyve diyarı olduğuna değinerek, “ Son olarak farklılıklarıyla güzel bir bütünlük oluşturan mahallelerimiz içerisinde İncir ile ön plana çıkan Dalbahçe Mahallemizde düzenleyecek olduğumuz İncir Festivali’ne değinmek istiyorum. Meyvecilik diyarı ilçemizin ve mahallemizin adının duyurulmasına katkı sağlayacağına inandığımız festivali 8 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’da Dalbahçe Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Siz değerli meclis üyelerimizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız” dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinde 2017 Mayıs ve haziran ayı olağan toplantılarına ait toplantı tutanakları ve meclis kararları oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan taşınmaz satışı için encümene ihale yetkisi verilmesi görüşülmesi konusunda açıklama yapan Başkan Şirin “burada mülkiyeti Belediyemize ait olan 11 bin 759 metrekarelik bir alanda 6 bin 972 metrekaresi kapalı soğuk hava deposu vardır. Halen Efkar Tavukçuluk soğuk hava işletmesi tarafından işletilmekte. Haziran ayında buranın kira sözleşmesi sona erdi. Sözleşmenin sona ermesiyle birlikte içerisinde bulunan makinelerin de kullanımı zorlaşacağından ve kendilerinin de başka bir soğuk hava deposu kurmalarından dolayı burası atıl kalacak. Belediyemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda üzerindeki ipoteğinde kaldırılarak başka bir taşınmaz üzerine kaydırılarak satışı yapılması üzerine Encümene ihale yetkisi verilmesi isteniyor” dedi. Söz alan AK Parti grup sözcüsü İsmail Parmaksız ise, “AK Parti grubu olarak buranın satışı için encümene ihale yetkisi vermiyoruz” şeklinde konuştu. Yapılan oylama sonucunda 15 kabul, 11 red ile encümene satış ihalesi verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

İmar planlarıyla ilgili taleplerin görüşülmesi konusu oy birliğiyle kabul edilerek gündemin son maddesi olan çok amaçlı salonun kira süresinin uzatılmasının görüşülmesi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Belediye binamızın bünyesinde bulunan sinema salonu işletmecileri, burada bir tadilat yaparak yaklaşık 3-4 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirecekler. Kendileri de bizlerden talep ettiği şuanda devam eden ve 3 yıl daha süresi bulunan kira süresini 7 yıl daha uzatarak toplamda 10 yıl daha kendilerine kirada kalmalarını istemektedir. Dilekçede de belirtildiği gibi rekabet anlamında bir yenileme söz konusu. Yapılacak olan çalışmalarda yine Belediyenin menfaatleri doğrultusunda. 10 yıl sonra çıkmak isterlerse de taşınır olan mallarını alıp çıkacaklar, taşınmazlar yine Belediyemize kalacak” şeklinde konuştu.

Gündemin bu maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Başkan Şirin, “Alınan kararların Turgutlu’ya, Manisa’ya ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diyerek Temmuz ayı meclis toplantısını sonlandırdı.