Turgutlu’da Kadir Gecesi programı

Ramazan Ayı’nın maneviyatına uygun etkinliklerle ilçede fark oluşturan Turgutlu Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla da özel bir program gerçekleştirdi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndaki programda Turgutlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bin 500 kişilik iftar sofrası kuruldu. Tutulan oruçlar dualar eşliğinde açılırken, gece ise Elif İlahi Ezgi ve Semazen Ekibi’nce gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tivaletiyle başladı. Ardından Nazmi Akçay birbirinden özel ilahiler seslendirdi. Semazenlerin gösterileriyle zenginleşen etkinlik, Turgutlular’a sakin ve huzur dolu bir gece geçirmelerini sağladı. Geceye Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Sezer, Ekrem Bölükbaşıoğlu, İskender Tunç ve Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, CHP İlçe Başkanı Erk Kayabaş, Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, daire amirleri, esnaf oda başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.