Turgutlu’da kaldırımlara estetik dokunuş

Turgutlu’da esnafın ve vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı Cumhuriyet Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları devam ediyor. Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bordür çalışmaları tamamlanan caddede şimdi de kaldırımların parke taşları döşenmeye başladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla caddenin son derece güzel görüneceğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Cumhuriyet Caddesi üzerinde yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Fen işleri müdürlüğü ekiplerimiz yoğun mesai içerisindeler. İlk etabın bordür çalışmalarını tamamladık ve akabinde kaldırımların pare taşlarını döşeme çalışmasına başladık. Turgutlu’ya yakışır son derece güzel bir çalışma ortaya çıkacak. Çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi hedefindeyiz. Hem esnafımızın, hem vatandaşlarımızın mağduriyetlerini de kısa sürede ortadan kaldırmak istiyoruz. Diğer yandan prestij caddelerdeki gibi kaldırımlara görme engelli vatandaşlarımız için dokusu bulunan parke taşı döşüyoruz. Ortaya fiziksel engelli vatandaşlarımız ve bebek arabası kullanan annelerimizin de rahatlıkla kullanacağı bir bölge ortaya çıkarıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla hem gündüz hem gecesi ayrı bir güzelliğe sahip olacak olan Cumhuriyet Caddesi şimdiden Turgutlu’muza hayırlı olsun” dedi.