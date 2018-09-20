Turgutlu'da "Küçük Kasabalı Hoşgeldin" projesi

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Küçük Kasabalı Hoşgeldin" projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebeklere içerisinde çeşitli bebek eşyalarının yer aldığı paket hediye edecek.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Küçük Kasabalı Hoşgeldin' projesiyle Turgutlu ailesi günden düne büyümeye devam ediyor. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin yeni doğan küçük hemşerileri için hazırlattığı hediye paketlerini ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Aramıza yeni katılan küçük hemşerilerine ilk hediyelerine vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ve aileleriyle bu mutluluğu paylaştıklarını belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin “Aramıza yeni katılan küçük hemşerilerimize onlar için hazırladığımız hediyeler ile merhaba demek istedik. Yavrularımız büyüyüp iyi bir birey olduklarında eminim ki Turgutlulu olmaktan gurur duyacaklar. Sevgili annelere ve babalara bebekleriyle birlikte sağlıklı mutlu ve huzurlu bir yaşam dilerim” dedi. Başkan Şirin ayrıca 9 ay içerisinde bin 100 aileye içerisinde paket verdiklerini yeni bebeği olan ailelerin Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat etmelerini gerektiğini sözlerine ekledi.