Turgutlu'da modern eğitim için işbirliği

Sosyal projelerle ile Türkiye genelinde bir çok kategoride ödül alan Turgutlu Belediyesi Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) tarafından başlatılan Adım Adım Ateş Böceği projesi ile geçen yıl Eğitim Dostu ödülüne layık görülmüştü. TEGV tarafından yeni eğitim öğretim yılında Turgutlu'da bulunan ve Hilmi Pekcan İlköğretim Okulu öğrencilerinin faydalanacağı Ateş Böceği eğitim tırında öğrencilere destek vermeye başladı. Amaçlarının öğrencilerin modern eğitime kavuşmaları içi fayda sağlamak olduğunu belirten Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül “TEGV ve Turgutlu Belediyesi olarak geçen yıl Atatürk İlkokulunda olan Ateş Böceği eğitim tırında öğrencilerimize Alogritma, Drama, Hijyen, Fizik gibi alanlarda destek verdik. Öğrencilerimizin daha modern eğitim almaları adına katkıda bulunduk. Bu çabamız bizlere Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında TEGV tarafından Adım Adım Ateş Böceği projesi ile Yılın Eğitim Dostu ödülünü getirdi. Bu yılda Turgutlu'muza gönderilen ve Hilmi Pekcan İlköğretim Okulu öğrencilerimizin faydalanacağı eğitim tırında öğrencilerimize destek vermeye başladık. Sizlerde yeni eğitim gönüllerine destek vermek ve çocuklarımızın eğitime katkıda bulunmak istiyorsanız Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir” dedi.