Turgutlu'da okul bahçeleri yeşillendiriliyor

Turgutlu genelinde gerçekleştirdiği fidan dikme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda eğitim kurumlarının bahçelerindeki peyzaj çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince İhsan Erturgut İlkokulu bahçesine yaklaşık 60 adet fidan dikildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak ilçemiz genelinde fidanı dikme çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra okullarımızın bahçelerine önem veriyoruz. Çalışmalar kapsamında İhsan Erturgut İlkokulu bahçesine yaklaşık 60 adet fidanı dikimi gerçekleştirdik. Okul bahçelerindeki betonu yeşille kırarak çok daha ferah bir ortam oluşturduğumuza inanıyorum. Şimdi sıra o fidanları koruyup, sağlıklı büyümesi için yardımcı olacak öğrencilerimizde. İnşallah büyüdüğünde gölgesinde serinledikleri zamanlara kavuşurlar. Bizler bu konuda imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Daha yeşil bir dünya için daha yaşanılabilir bir Turgutlu için çalışmalarımıza hız kesmeyeceğiz” şeklinde konuştu.