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14 Eylül 2017 14:58

Turgutlu’da okulların çevreleri belediyeyle güzelleşti

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 4 okulda da çevre düzenlemesi yaparak, okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

Turgutlu’da okulların çevreleri belediyeyle güzelleşti

14 Eylül 2017 14:58


Eğitim kurumlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, yürütülen çalışmalar kapsamında 4 okulun daha çevre düzenlemesini gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Turgutlu İmam Hatip Ortaokulu ile Akçapınar İsmail Türk İlkokulu bahçelerinde çim biçme, ağaç budama ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Eğitim kurumlarında destekte ayrım gözetmediklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de öğrencilerin ve eğitimcilerin çok daha güzel koşullarda eğitime başlamaları adına çalışmaların süreceğini söyledi.




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