Turgutlu’da onlarca hektar alan küle döndü

Ergenekon Mahallesi’nde başladığı iddia edilen yangın kuru ağaçların etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevler Dalbahçe ve Avşar Mahallesi ormanlık alanlarını etki altına aldı. Onlarca hektarlık makilik alan küle dönerken, alevlerden meyve bahçeleri ve hayvan çiftlikleri de etkilendi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman yangın ekipleri müdahale etti. Arazözlerin ulaşamadığı bölgelerde yangın helikopterleri yangına havadan müdahale etti.

Yangın zorda olsa kontrol altına alınırken hasar tespit çalışmalarının yangından sonra başlatılacağı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.