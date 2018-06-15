Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 20:46

Turgutlu’da onlarca hektar alan küle döndü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangını onlarca hektar alan küle döndü.

Turgutlu’da onlarca hektar alan küle döndü

15 Haziran 2018 20:46


Ergenekon Mahallesi’nde başladığı iddia edilen yangın kuru ağaçların etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Alevler Dalbahçe ve Avşar Mahallesi ormanlık alanlarını etki altına aldı. Onlarca hektarlık makilik alan küle dönerken, alevlerden meyve bahçeleri ve hayvan çiftlikleri de etkilendi. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman yangın ekipleri müdahale etti. Arazözlerin ulaşamadığı bölgelerde yangın helikopterleri yangına havadan müdahale etti.


Yangın zorda olsa kontrol altına alınırken hasar tespit çalışmalarının yangından sonra başlatılacağı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç