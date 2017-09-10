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10 Eylül 2017 12:31

Turgutlu’da orman yangını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı.

Turgutlu’da orman yangını

10 Eylül 2017 12:31


Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Çatapköprü, Yukarıbozkır ve Aşağıbozkır mahalleleri arasında bulunan Sazlıdere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, orman yangın ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. İzmir ve Manisa yangın ekipleri 30 arazöz, 5 helikopter ve 1 amfibi uçağı ile yangına müdahale etti.


Yangın haberini alan Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren bölgeye gelip çalışmaları takip ederek ekiplerden anlık bilgi aldılar. Ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının kaç hektarda etkili olduğu ise soğutma işlemlerinin ardından netlik kazanacak.




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