Turgutlu’da oyun grupları yaza hazırlanıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallerdeki çocuk oyun gruplarında bakım çalışması gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kurudere Mahallesi ve Sivrice Mahallesi’nde bulunan oyun gruplarını zeminine kauçuk döşeme çalışması yapıldı. Çocukların güvenliği için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Havaların ısınması ve yaz ayının yaklaşması nedeniyle kırsal mahallerimizde bulunan çocuk oyun gruplarımızda çalışma başlattık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda Kurudere Mahallesi ve Sivrice Mahallesi’nde bulunan oyun gruplarını zeminine kauçuk döşemesi gerçekleştirdik. Çocuklarımız buralarda vakit geçirirken yaralanmasını önlemek istedik. Çalışmalar mahallelerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.