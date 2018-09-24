Turgutlu'da parklar artık daha da renkli

Turgutlu genelinde çocukların daha keyifli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Derbent ve Yiğitler Mahallesi'nde bulunan parkların oyun gruplarını yeniledi.

Turgutlu Belediyesi tarafından ilçe genelinde eskiyen ve kullanımı zorlaşan çocuk oyun grupları yenilenmeye başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Derbent Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa İlter Parkı ve Yiğitler Mahallesi'nde bulunan parktaki oyun grupları yenilendi. Çocukların daha keyifli vakit geçirmeleri adına çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda ilk etapta Derbent Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa İlter Parkı'nda ve Yiğitler Mahallesi'nde bulunan parkta oyun gruplarını yenileyerek çocuklarımızın kullanımına sunduk. İlçe genelinde eskiyen oyun gruplarını yenileme çalışmalarımız sürecek. Hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.