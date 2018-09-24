İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turgutlu'da parklar artık daha da renkli

Turgutlu genelinde çocukların daha keyifli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Derbent ve Yiğitler Mahallesi’nde bulunan parkların oyun gruplarını yeniledi.

Turgutlu genelinde çocukların daha keyifli vakit geçirebilmeleri adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Derbent ve Yiğitler Mahallesi'nde bulunan parkların oyun gruplarını yeniledi.


Turgutlu Belediyesi tarafından ilçe genelinde eskiyen ve kullanımı zorlaşan çocuk oyun grupları yenilenmeye başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Derbent Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa İlter Parkı ve Yiğitler Mahallesi'nde bulunan parktaki oyun grupları yenilendi. Çocukların daha keyifli vakit geçirmeleri adına çalışmaların devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Turgay Şirin “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda ilk etapta Derbent Mahallesi'nde bulunan Şehit Mustafa İlter Parkı'nda ve Yiğitler Mahallesi'nde bulunan parkta oyun gruplarını yenileyerek çocuklarımızın kullanımına sunduk. İlçe genelinde eskiyen oyun gruplarını yenileme çalışmalarımız sürecek. Hem çocuklarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.