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24 Aralık 2017 15:33

Turgutlu’da Piyaleoğlu Caddesi’nde değişim sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu ilçesinde Piyaleoğlu Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceledi.

Turgutlu’da Piyaleoğlu Caddesi’nde değişim sürüyor

24 Aralık 2017 15:33


Başkan Ergün’e incelemeler sırasında Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, , şube müdürleri, Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü Kemal İskifoğlu, Yiğitler Mahalle Muhtarı Veysel Çakır ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Heyetiyle birlikte Piyaleoğlu Caddesi’ni baştan sona gezen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların tüm sorularını tek tek yanıtladı. Çalışmanın her noktasında yüklenici firma yetkililerine talimatlarını veren Başkan Ergün, ekiplerin çoğaltılmasını ve mağduriyet yaratılmamasını dile getirdi. İnceleme esnasında cadde üzerindeki Turgutlu İtfaiye Amirliği’ni de ziyaret eden Başkan Ergün ve Şirin, itfaiye erleriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.


Mahalle sakinlerinin Camiönü Parkı’nda davetlerini de geri çevirmeyen Başkan Ergün, kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette, çalışmalar tamamlandığında herkesin memnun kalacağını aktaran Başkan Ergün, “Biraz sabır istiyoruz. Çalışmalar tamamlanınca bugünleri herkes unutacak” dedi. Vatandaşların Camiönü Parkı mevkiinde yer altına alınmayan elektrik hatlarından kaynaklanan sıkıntıları ve o hat boyunca taşların değişmediğini dile getirmeleri üzerine Başkan Ergün, “Gediz Elektrik, bu hatları yer altına alsın. Taşları hemen değiştireceğim. Ama şimdi burada o değişikliği yaparsak, yarın hatlar yer altına alınırken, her şey kırılacak ve bozulacak. Hem bu kadar emek hem de bunlara ayrılan bütçeye günah olur. Size sözüm olsun” diye konuştu.




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