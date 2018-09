Turgutlu’da ’Rahvan At’ heyecanı yaşandı

Türklerin geleneğinde önemli bir yere sahip ata sporlarından biri olan rahvan at yarışları Turgutlu’da 8 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Rahvan Atçılık ve Binicilik Derneği ile birlikte düzenlenen yarışlarda çeşitli gruplarda 180 at birincilik için kıyasıya mücadele verdi. Irlamaz Rekreasyon Alanında hazırlanan pistte gerçekleşen yarışlara vatandaşların ilgisi oldukça fazlaydı. Yarışlardan konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Rahvan Atçılık ve Binicilik Derneği Başkanımız ve üyeleri bizleri ziyaret ettiğinde çok güzel bir görüş alışverişi yaparak bu geleneğimizi tekrar canlandıralım istedik. Aynı hedef ve amaç doğrultusunda bugün buradayız. Çünkü bu çok eski ve köklü gelenek Turgutlumuzun tarihinde de önemli bir yer edinmiştir. İlçemize geçmişte çok anlamlı ve özel başarılar getiren Rahvan Atçılarımız olmuştur. Bugün de bölgemiz ve ülkemizin dört bir yanından Rahvan At Biniciliğine gönül vermiş olan sporcular bu geleneğimizi Turgutluda yaşatmak ve sürdürmek adına buradalar. Bu da ayrıca bizleri memnun ediyor. Burada amaç sadece yarışlarda derece almak değil. Burada ülkesini, vatanını seven, gelenek ve göreneklerini yaşatan çok değerli dostlarımız var. Biz de belediyemiz temel hizmetlerimizin yanı sıra böyle sosyal ve kültürel çalışmalara destek vererek biz de devletimizi, vatanımızı ve milletimizi sevdiğimizi tüm topluma göstermiş olmanın çabasında ve gayretindeyiz" dedi.

Ardından söz alan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Ziya Gökalp Ceylan “Türk’ün, örf, adet ve töresinde at her zaman vardır. Rahvan at yarışları yüzyıllardır süre gelen bir gelenektir. Bu geleneği gelecek nesillere aktarmamız için il ve ilçe belediyeleri bu tür yarışmaları düzenlemeye devam etmeli" diye konuştu. Konuşmaların ardından Asbaşkan Ceylan katkılarından dolayı Belediye Başkanı Turgay Şirin’e plaket takdim etti. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda dereceye giren atların sahipleri ve jokeylere ödüllerine Başkan Şirin takdim ederken, gösterdikleri üstün performanstan ötürü jokeyleri de tebrik etti.

Yarışları Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Ziya Gökalp Ceylan, Turgutlu Rahvan Atçılık ve Binicilik Derneği yönetim kurulu üyeleri de izledi.