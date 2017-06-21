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21 Haziran 2017 14:21

Turgutlu’da Ramazan eğlenceleri

Turgutlu Belediyesi’nin şehre hareket kazandıran 3.

Turgutlu’da Ramazan eğlenceleri

21 Haziran 2017 14:21

Geleneksel Ramazan Eğlenceleri, Turgutlu halkını 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda buluşturdu.


Ramazan ayının huzuru, mutluluğu ve maneviyatına uygun programlarıyla Turgutlu halkına hitap eden Turgutlu Belediyesi, Ramazan Etkinliği’ni 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndan gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu alanda ücretsiz ikramların tadını çıkaran çocuklar, meddah, orta oyunu, Hacivat-Karagöz gösterileriyle keyifli zaman geçirdi. Gecenin son bölümünde İlizyonist Zara’nın gösterisini çocuklar ve alana bulunanlar heyecanlı gözlerle izlerken, ateşbaz gösterisi ise nefesleri kesti. 10. Yıl Marşı eşliğinde son bulan gösterilerin sonuncusu yine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda 23 Haziran Cuma akşamı Turgutlu halkı için gerçekleştirilecek.




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