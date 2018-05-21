Turgutlu’da şehitler dualarla anıldı

Turgutlu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının her yıl geleneksel olarak düzenlediği sahur programı bu yıl da gerçekleştirdi. Geleneksel sahur için Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe’ye teşekkür eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Değerli Ülküdaşlarımızla bir araya geldiğimiz böylesi mübarek bir gecede, Rabbim tutulan oruçları, ettiğimiz duaları kabul buyursun. Bizleri Ülküdaşlarımızla bir araya getiren bu anlamlı programda emeği geçen başta Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanımız Cemal Gürefe kardeşime ve emeği geçen değerli dostlara şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” diye konuştu.

Sahur yemeğine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Erkan Öztürk, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Algın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Kaleli, Turgutlu Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, Esnaf Kefalet Kooperetif Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Engelliler Derneği Başkanı Aysel Yiğit, Türkiye Azerbaycan Derneği Manisa İl Başkanı Ender Solhan, Turgutlu Belediyesi birim müdürleri, vakfa üye gençler ile çok sayıda vatandaş katıldı.