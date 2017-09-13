Turgutlu’da servis araçları denetlendi

Yapılan denetimlerde J plakası olmayan ancak servis taşımacılığı yaptığı belirlenen 30 araca tespit zaptı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Turgutlu ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Çok sayıda araca yapılan denetimde J plakası bulunmayan, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir izin almayan, personel ya da işçi taşıdığı belirgin olan 30 araca işlem yapılmak üzere tespit zaptı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, yapılan denetimlerle ilgili olarak, “Manisa genelinde yeteri sayıda J plakalı servis aracı bulunmaktadır. Özellikle okulların açılmasına sayılı günler kala korsan taşımacılık yapan ticari araçlara yönelik denetimlerimiz tüm ilçelerimizde artarak devam edecektir” dedi.