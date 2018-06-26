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26 Haziran 2018 16:59

Turgutlu’da Spor Akademisi faaliyetlerine başladı

Turgutlu’da ‘Spor ile Büyüyen Gençlik’ projesi kapsamında kurulan Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi yenilenen yüzü ile faaliyetlerine devam ediyor.

Turgutlu’da Spor Akademisi faaliyetlerine başladı

26 Haziran 2018 16:59


Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafında hayata geçirilen Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi ile gençler ve çocuklar yaz-kış spor yapma heyecanını yaşamaya başladı. ‘Sporla Büyüyen Gençlik’ projesi kapsamında Turgutlu Belediyesi Spor Akademisi’nde yüzme, güreş, futbol, voleybol, basketbol, hentbol, pilates, kız futbol ve kız voleybol kurslarına kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Kayıtların Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne yapıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Spor Kenti olacak sözümüze her geçen gün bir adım daha yaklaşmak için sürekli projeler üretiyoruz. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ‘Spor ile Büyüyen Gençlik’ projemiz ile sadece tek branşta değil farklı branşlarda da her çocuğumuzun yeteneğine uygun eğitim alarak spor yapabileceği bir çalışmaya imza atıyoruz. Voleybol Akademi, Hentbol Akademi, Futbol Akademi ve yapımı yeni tamamlanan Nurgül Fidan Spor Tesislerinde kurslarına başlayan Basketbol Akademi branşları ile ’Sporla Büyüyen Gençlik’ sloganı ışığında çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız Spor Akademisine kayıt olmaları için yapmaları gereken belediyemizin zemin katında bulunan spor masamızda başvurmalarıdır” dedi.




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