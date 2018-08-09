Turgutlu’da su kesintilerine sebep olan eski vana sergilendi

Yenisiyle değiştirilen eski vana sistemi, Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde sergilenmeye başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesindeki Selvilitepe’de bulunan eski vana sistemini yapmış olduğu titiz çalışma ile sağlıklı hale getirdi. Modernize edilen sistem sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaşması sağlandı. Eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu vana sisteminin modernizasyon çalışması sonrası atıl duruma gelen eski vana sistemi Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde sergilendi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili İbrahim Kara ve MASKİ İlçe Şefi Melikşah Erzik ile birlikte eski su vanasının sergilendiği alanda inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın önemini vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Şu anda Turgutlu’muzda Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü’müzün yaptığı çalışmalarla ilgili yine bir teşhir noktasındayız. MASKİ Turgutlu’muzda değerli hemşerilerimizin sağlıklı ve kaliteli içme suyunu kullanabilmeleri adına alt yapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdü. Gerekli noktalardaki çalışmaları da hala devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte yenilenen eski vanaları ve boruları daha önce belediyemizde ve Atatürk Bulvarı’nda teşhir ederek, kamuoyuyla paylaşmıştık. İşte bugün de geçen hafta su kesintisi yaşananan Selvilitepe’de ana taşıyıcı hattının eski vanalarını teşhir ediyoruz. Yaklaşık 9 saatlik su kesintisine sebebiyet veren çalışmamızı neden yaptığımızı göstermek adına böyle bir teşhir noktası oluşturduk. Kaldı ki değişim esnasında 12 saat öngörülen ve duyurusu yapılan su kesintisi, ekiplerin gece boyu yoğun mesaisiyle daha erken saate alınmış ve su daha erken saatte verilmiştir. Artık yapılan çalışmalarda biz göz boyama değil, gerçek manada yapılması gereken o hizmetlerin yapıldığını göstermek adına ve bunun bir zorunluluk olduğunu gördük. Zira bu konu çok speküle edildi, çok konuşuldu. Burada şunun altını da çizmek isterim ki su kesintisi belirlenen saatte gerçekleştirilecek iken, halkımızın önlem alma noktasında yüklenmesi neticesinde su depolarındaki seviye azalmıştır. Doğal bir sürecin yaşandığı noktada halkımız elbette yapılan işin önemini kavramıştır. Geçmişten bugüne uzandığımızda miladı dolan sistem yenilenmiştir. Vatandaşlarımızın sağlıksız su içtiği ve değişmesi gereken bu vanalarla, taşıyıcı görevi üstlenen boruların artık hijyenik ve sağlıklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesine ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür eden Şirin, konuşmasına şöyle devam etti: "Turgutlu’nun alt yapısı gerçekten çok ciddi bir değişim içerisinde. Bizim bu çalışmalarımız tespit ettiğimiz her noktada devam da edecek. Yani söylediğimiz bir söz vardı ‘Bedeli ne olursa olsun doğru yapmaya talibiz’ Doğruyu yapmaya devam edeceğiz. İşte içme suları ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımız bu yapılan çalışmanın ne anlama geldiğini buraya gelip gördüğünde eminim ki çok daha net anlayacaktır. Bu zorunluluğu çok daha net tespit edeceklerdir. Önümüzdeki süreçte de böylesi örnek çalışmalar devam edecek"