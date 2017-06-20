Turgutlu’da tarihi atmosferde Ramazan gecesi

Geleneksel Ramazan Etkinlikleri, Kent Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilerek, sahnelenen etkinlikler bölge halkına keyifli bir akşam yaşattı.

Başlandığı günden itibaren Turgutlulular tarafından ilgiyle takip edilen geleneksel Ramazan eğlencelerinin durağı bu kez Kent Müzesi önü oldu. Şehrin bir çok meydanında düzenlediği etkinlikle tüm Turgutlu halkının Ramazan gecelerini eğlenceli bir şekilde geçirmesine imkan sağlayan Turgutlu Belediyesi, çevre sakinlerini Kent Müzesi önünde buluşturdu. Kent Müzesi’nin tarihi atmosferi altında gerçekleştirilen Semazen, meddah, orta oyunu, kanto, ilizyon ve kukla gösterileri geceye katılanlar tarafından ilgiyle izlenerek büyük alkış aldı. Çocuklar için düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilirken, Turgutlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan Osmanlı Macunu, Osmanlı şerbeti, pamuk helva, patlamış mısır ile Ramazan eğlencesi daha keyifli bir hal aldı. Gecenin sonunda sahne alan İlizyonist Zara tarafından gerçekleştirilen gösteri büyük beğeni toplarken, geceye katılanlar 10. Yıl Marşı’nı hep bir ağızdan ayakta söyleyerek coşkuya ortak oldu. Turgutlu Belediyesi Geleneksel Ramazan Eğlenceleri 20 Haziran Salı Akşamı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilecek.